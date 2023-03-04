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07:27, 4 марта 2023Мир

В Китае расшифровали неприятный намек США Украине

China Daily: США намекнули Украине, что за военную помощь Киеву придется заплатить

Фото: Inquam Photos / Reuters

Соединенные Штаты намекнули украинским властям, что за военную помощь придется заплатить. Такое предположение сделал автор материала для China Daily.

Отмечается, что Вашингтон указал, что объемы помощи США заранее оценили, поэтому в какой момент Киеву необходимо начать за нее платить. Этот момент зависит от того, «когда Киев достигнет непрозрачных целей администрации» президента США Джо Байдена, пишет издание.

Обозреватель отметил, что США «забросили слишком много целей в корзину Украины», но не раскрыли критериев их достижения, из-за чего невозможно предсказать сроки окончания конфликта.

Ранее епутат Европарламента (ЕП) от Ирландии Клэр Дейли заявила, что Киев заплатит высокую цену за предоставленную ему помощь. По словам евродепутата, в стране проходит «шоковая терапия»: продажа общественных земель, разбалансировка рынка труда, продажа государственных активов. «Будущее страны распродается, чтобы финансировать прокси-войну, которая разрывает это государство», — подчеркнула она.

Марина Совина
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