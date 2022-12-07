Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:29, 7 декабря 2022Мир

В Европарламенте назвали цену расплаты Украины за помощь

Депутат Европарламента Дейли заявила о высокой цене расплаты Украины за помощь

Фото: Yves Herman / Reuters

Украина не сможет вернуть миллионы, которые ей выделил Евросоюз (ЕС) за время проведения российской спецоперации, предупредила депутат Европарламента (ЕП) от Ирландии Клэр Дейли. По ее мнению, Киев заплатит высокую цену за предоставленную ему помощь. Видео выступления политик опубликовала в Twitter.

По словам евродепутата, в стране проходит «шоковая терапия»: продажа общественных земель, разбалансировка рынка труда, продажа государственных активов. «Будущее страны распродается, чтобы финансировать прокси-войну, которая разрывает это государство», — подчеркнула она.

Киев, принимая помощь западных стран, заковал себя в «неолиберальные кандалы», так как предварительным условием поддержки является продвижение в государстве демократии. Однако как только «денежный кран открылся», украинский лидер Владимир Зеленский запретил большую часть оппозиционных партий, работу оппозиционных СМИ и «нанес удар» по профсоюзам и правам рабочего.

Ранее Клэр Дейли резко осудила признание России спонсором терроризма. Она сравнила действия западных стран с вторжением сил Североатлантического альянса в Ливию.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о продолжении наступления на краснолиманском направлении
Объявление для собаководов в лифте московской многоэтажки возмутило россиян
В Турции анонсировали переговоры с российской стороной по Сирии
На Украине назвали сроки замены уничтоженных обстрелами трансформаторов
Песков объяснил отсутствие ответа России на потолок цен на нефть
Лавров назвал условие обсуждения Россией урегулирования украинского конфликта
В ЕС приблизились к введению потолка цен на газ
В России оценили планы ВСУ на зимнюю кампанию
Столтенберг исключил нормальные отношения с Россией после окончания СВО
МРК «Наро-Фоминск» спустят на воду в декабре
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.