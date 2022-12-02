В Европарламенте осудили признание России спонсором терроризма

Депутат Европарламента от Ирландии Дейли осудила признание России спонсором терроризма

Депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли резко осудила признание России спонсором терроризма и объяснила, почему выступила против инициативы. Видео выступления политик опубликовала в Twitter.

Дейли сравнила действия западных стран со вторжением сил Североатлантического альянса в Ливию. «Мы хорошо помним интервенцию НАТО в Ливию под предлогом защиты свободы, демократии и прав человека, и вот сейчас НАТО разыгрывает свою прокси-войну на Украине, во имя — да, вы правильно подумали — свободы, демократии и прав человека. И что происходит после вмешательства НАТО в дела вашей страны под этим предлогом? Террор, смерть, беззаконие, изнасилования, бедность, голод», — заявила она.

Депутат напомнила, чем именно закончилось вмешательство в дела страны. «Некогда самое богатое в Африке — утопили в нищете. Мигрантов продают и покупают на рынках рабов. Миллион людей надеется на гуманитарную помощь. Это страна массовых захоронений, преступлений против человечества. Вот каково наследие НАТО, вот стратегия НАТО в отношении прав человека и демократии», — подчеркнула политик.

23 ноября Европарламент принял резолюцию о признании России страной-спонсором терроризма и включил ее в соответствующий список. Согласно документу, голосование не относится к законодательной процедуре, поэтому она не имеет юридической силы и носит рекомендательный и политический характер.

В Белом доме от подобных намерений неоднократно открещивались. По мнению американского лидера Джо Байдена, у США есть более оптимальные альтернативы по оказанию давления на Москву.