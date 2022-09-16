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В Белом доме прокомментировали планы признать Россию спонсором терроризма

Белый дом: позиция Байдена по отнесению России к спонсорам терроризма не изменилась

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

В Белом доме заявили, что позиция президента США Джо Байдена по наделению России статусом страны-спонсора терроризма не изменилась. Об этом сообщил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, передает РИА Новости.

По мнению американского лидера, у США есть более оптимальные альтернативы по оказанию давления на Москву.

«Президент ясно дал понять — мы думаем, что есть более подходящие альтернативы, чем отнесение России к спонсорам-терроризма», — уточнил координатор Белого дома.

Отнесение России к «спонсорам терроризма» может осложнить оказание гуманитарной помощи Украине и создать риски для реализации «продуктовой сделки», пояснил Кирби.

Ранее американские сенаторы Ричард Блюменталь от Демократической партии и Линдси Грэм от республиканцев предложили рассмотреть законопроект о включении России в перечень стран-спонсоров терроризма.

8 августа Грэм сообщила, что политики работают над тем, чтобы «наложить больше санкций» на Москву. По ее словам, включение России в список государств-спонсоров терроризма покажет миру, что США идут ва-банк в вопросе Украины

Марина Совина
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