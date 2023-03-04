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05:42, 4 марта 2023Экономика

Экономист спрогнозировал снижение цен на продукты

Экономист Белхароев спрогнозировал снижение цен на овощи и фрукты

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Доцент программы «Международная экономическая безопасность» Института мировой экономики и бизнеса» РУДН Хаджимурад Белхароев спрогнозировал снижение цен на некоторые продукты. Его слова приводит агентство «Прайм».

По его словам, речь идет, в частности, о ряде овощей и фруктов. Он отметил, что эти продукты весной традиционно дорожают, однако это не касается прошлогоднего урожая, поскольку его необходимо поскорее продать, пока он имеет товарный вид.

Белхароев добавил, что то же касается зерновых, которыми насыщен отечественный рынок. Он уточнил, что если цена в России падает, то растет экспорт. В связи с этим руководство страны держит на особом контроле хлебный рынок. По словам экономиста, цены будут колебаться в пределах ежегодных инфляционных процессов.

При этом эксперт предупредил, что не стоит ожидать снижения цен на мясомолочную продукцию. Он подчеркнул, что Россия по-прежнему зависима от импортных поставок. По его словам, исключением является мясо свинины, которое отечественные производители производят в достаточном объеме.

Ранее аналитики рассказали об изменении цен на продукты в России этой весной и указали, какие социально значимые товары вырастут в цене, а какие — подешевеют. В частности, по словам гендиректора экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексея Плугова, на фоне расширения производства будут дешеветь огурцы.

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Марина Совина
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