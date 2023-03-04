Экспорт российской пшеницы в два раза превысил показатели до спецоперации

Bloomberg: экспорт пшеницы из России почти в 2 раза превысил показатели до спецоперации

Объем экспорта российской пшеницы в январе и феврале 2023 года почти в два раза превысил показатели по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до начала специальной военной операции (СВО) на Украине и составил 6,1 миллиона тонн. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на логистическую компанию Logistic OS.

Как сообщает агентство, стоимость пшеницы из России была достаточно низкой из-за большого прошлогоднего урожая, что привлекло покупателей. Продажи в этот раз начались позже — в конце 2022 года, когда российское зерно восстановило «конкурентные преимущества».

Эта тенденция означает, что грузоотправители смогли преодолеть связанные с финансированием и страхованием сложности, которые были вызваны санкциями против России. В этом сезоне Россия отправила 29,5 миллиона тонн пшеницы по сравнению с 26,7 миллиона тонн в 2022 году.

В декабре аналитики прогнозировали, что к концу 2022 года объемы экспорта российской пшеницы могут выйти на рекордные уровни 4–4,8 миллиона тонн. Однако в дальнейшем вывоз этой агрокультуры на мировой рынок может затрудниться из-за конкуренции с украинским зерном, а также снижении стоимости пшеницы в других странах, предрекли они.

В октябре-ноябре экспорт зерна из России подскочил почти в полтора раза в годовом выражении. По данным компании Logistic OS, с 1 октября по 14 ноября 2022 года Россия экспортировала по морю 6,53 миллиона тонн зерна и других продуктов питания, а за аналогичный период 2021 года ей удалось продать за рубеж 4,59 миллиона тонн.