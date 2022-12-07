России предрекли трудности при экспорте пшеницы

«Ъ»: аналитики предрекли России трудности при экспорте пшеницы на мировой рынок

К концу 2022 года объемы экспорта российской пшеницы могут выйти на рекордные уровни 4–4,8 миллиона тонн. Однако в дальнейшем вывоз этой агрокультуры на мировой рынок может затрудниться из-за конкуренции с украинским зерном, а также снижении стоимости пшеницы в других странах, предрекли отраслевые аналитики. Об этом в среду, 7 декабря, пишет «Коммерсантъ».

Генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько предупредил, что резкое ухудшение погоды в Азовском море из-за сильного ветра и сложности на Черном море могут привести к тому, что экспорт пшеницы в декабре в итоге окажется ниже четырех миллионов тонн вместо исходной оценки в 4,2 миллиона тонн.

Рылько отметил, что задержки с вывозом пшеницы давят на внутренний рынок, где и без этого отмечаются сложности с хранением из-за рекордного урожая. Источник издания в крупном экспорте заявил, что «из-за ухудшения погоды на юге было потеряно десять дней и прогнозы рекордного вывоза могут не оправдаться».

В свою очередь в «Совэконе» считают, что сдерживать российский экспорт в декабре также может нехватка вагонов для перевозки и оживление конкуренции с Украиной после продления действия зернового коридора. Также на ситуацию будет влиять продолжающееся падение цен на пшеницу на мировых биржах.

В октябре-ноябре экспорт зерна из России подскочил почти в полтора раза в годовом выражении. По данным компании Logistic OS, с 1 октября по 14 ноября 2022 года Россия экспортировала по морю 6,53 миллиона тонн зерна и других продуктов питания, а за аналогичный период 2021 года ей удалось продать за рубеж 4,59 миллиона тонн.