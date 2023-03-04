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01:47, 4 марта 2023Среда обитания

В России предложили отменить штрафы за проживание без регистрации

«Ъ»: «Новые люди» предложили отменить в России штрафы за проживание без регистрации

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Фракция «Новые люди» предложила отменить административную ответственность за проживание без регистрации. Соответствующий законопроект в пятницу, 3 марта, направлен в правительство России для получения отзыва. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

Сейчас гражданам, проживающим не по месту регистрации, грозит штраф в размере двух-трех тысяч рублей, нанимателям или собственникам жилья (физлицам) от двух тысяч до пяти тысяч рублей, юридическим лицам — от 250 тысяч до 750 тысяч рублей. В городах федерального значения штрафы выше, от трех до пяти тысяч для граждан, пять-семь тысяч для собственников жилья и 300–800 тысяч для юрлиц. При этом граждане освобождаются от административной ответственности, если у них есть регистрация в том же регионе.

В пояснительной записке авторы инициативы ссылаются на данные социологических опросов, согласно которым около 20 процентов граждан арендуют жилье, а в 2017 году не по месту регистрации (постоянной или временной) проживало около 25 процентов россиян в возрасте до 30 лет. Сейчас, считают депутаты от «Новых людей», таких граждан стало еще больше.

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Авторы отмечают, что теперь почти все государственные услуги возможно получить на портале госуслуг, указав фактический адрес проживания без регистрации по месту жительства. Однако, указали они, административное наказание за отсутствие регистрации не соотносится с возможностью указать фактический адрес проживания на портале госуслуг. «Гражданину предлагается сообщить, где он находится на самом деле, и если он находится не по месту постоянной регистрации, то гражданину фактически предлагается признаться в совершении административного правонарушения»,— говорится в пояснительной записке.

Также депутаты пожаловались на забюрократизированность процедуры получения постоянной или временной регистрации. Ее можно получить только при личном посещении собственником территориального органа ФМС России. В то же время собственники часто отказываются регистрировать в своих квартирах арендаторов, поскольку опасаются трудностей по снятию гражданина с места регистрации, указали авторы законопроекта.

«Нужен добровольный уведомительный порядок информирования о месте проживания граждан. Если правоохранителям нужно кого-то найти, для этого есть все возможности», — пояснила в беседе с изданием депутат Госдумы от «Новых людей» Сардана Авксентьева.

Ранее юристы предупредили о рисках, связанных с приобретением у третьих лиц постоянной или временной регистрации. Они напомнили, что при покупке фиктивной прописки россиянам и приехавшим в страну гражданам других государств грозит крупный штраф или тюремное заключение на срок до трех лет.

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Марина Совина
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