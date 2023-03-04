NI: журналист Гай заявил о превращении всей Украины в руины из-за отказа от переговоров

Вся территория Украины превратится в руины, если Киев согласится на переговоры только после поражения Вооруженных силу Украины (ВСУ), предрек обозреватель National Interest (NI) Майкл Гай.

«Есть только два возможных исхода для Украины. Либо под контролем Киева останется большая часть страны, либо вся Украина превратится в руины, а ее руководство будет свергнуто», — заявил журналист о последствиях отказа Украины от переговоров.

По его мнению, все зависит от того, в какой момент Киев согласится пойти на урегулирование конфликта: до или после поражения украинской армии. Первый вариант подразумевает под собой территориальные уступки, второй — полный разгром с вышеописанными последствиями.

Гай полагает, что продолжение поставок западного оружия Украине приведет к тому, что Киев еще дольше будет обманываться перед лицом куда более серьезных опасностей, чем те, с которыми он уже столкнулся.

28 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя вероятность переговоров с Украиной, отметил, что достижение обозначенных целей является безусловным приоритетом России, но при благоприятном положении дел и «соответствующем отношении украинского режима» конфликт можно будет решить за столом переговоров.

