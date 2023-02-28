Песков подчеркнул важность учета новых реалий при переговорах с Украиной

Песков заявил о важности учета новых территориальных реалий при переговорах с Украиной

Россия не поступится новыми реалиями в виде присоединенных государственных территорий и Конституции. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Существуют определенные реалии, реалии, которые уже стали внутрироссийскими, я имею в виду новые российские территории. Существует Конституция России, которую нельзя не учитывать никому и которой российская сторона не сможет поступиться никогда», — подчеркнул официальный представитель Кремля.