Северная Корея обвинила США и Японию в пересечении «опасной черты»

Reuters: МИД КНДР заявил о пересечении США, Южной Кореей и Японией «опасной черты»

Министерство иностранных дел КНДР заявил о пересечении США, Южной Кореей и Японией «опасной черты». Заявление внешнеполитического ведомства Северной Кореи приводит Reuters.

МИД страны отметил, что видит угрозу от действий США в регионе. «Корейский полуостров превращается в крупнейшую в мире пороховую бочку и полигон военных учений из-за военной экспансии, проводимой Соединенными Штатами и их союзниками», — приводит агентство заявление дипломатов КНДР.

При этом ТАСС отмечает, что заявление не публиковалось на официальном сайте внешнеполитического ведомства Северной Кореи.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов заявлял «Ленте.ру», что угрозы Пхеньяна в сторону Вашингтона связаны с началом «сезонного обострения» в отношениях КНДР и США.