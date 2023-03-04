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13:48, 4 марта 2023Бывший СССР

Солдат ВСУ обвинили в убийствах мирных жителей в Артемовске

Эвакуированный из Артемовска пенсионер обвинил снайперов ВСУ в убийстве своей жены

Фото: РИА Новости

Эвакуированный из Артемовска (украинское название — Бахмут) пенсионер обвинил снайперов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в убийстве своей жены. Об этом Юрий Марченко рассказал журналистам РИА Новости вскоре после того, как его вывезли из охваченного боями города в Донецк бойцы ЧВК «Вагнер».

«22 февраля снайпер убил мою жену через стекло в доме. Она погибла. В меня тоже стреляли: я за ней наклонился, рядом пуля пролетела», — сказал Марченко.

Он добавил, что, со слов соседки, прицельный огонь по мирным жителям вели две женщины-снайпера в украинской форме, одну из которых заметил и сам Марченко. Предположительно, стреляли они с чердака одного из соседних строений. Жену пенсионер вынужден был похоронить прямо в огороде их дома, потому что из-за постоянных обстрелов добраться до кладбища оказалось невозможно.

Ранее в окрестностях Артемовска обнаружили новый укрепрайон украинских военных на подконтрольной Киеву территории. Как сообщил подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, раньше на северо-западе от города скоплений солдат ВСУ замечено не было.

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Олег Давыдов
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