Блогер Бердова: в испанкам будут сообщать о прошлом бойфрендов для борьбы с насилием

Полиция Испании будет информировать женщин о прошлом их бойфрендов, чтобы снизить уровень домашнего насилия в стране. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказала блогер, журналист, автор Telegram-канала о жизни в Европе Алена Бердова. Она объяснила, как будет работать эта система проверки.

Проблема насилия

«Гендерное насилие является очень большой проблемой в Испании. Декабрь 2022 года, например, стал худшим месяцем для страны за 20 лет по этой проблеме: за 28 дней было убито 11 женщин. В Испании есть закон, запрещающий гендерное насилие, но в системе все еще есть трещины, которые требуют дальнейшего внимания, заявили тогда в министерстве равноправия страны», — объяснила она.

Чтобы справиться с этой неблагоприятной тенденцией, министерство внутренних дел решило более тщательно защищать женщин, которые подвергаются насилию со стороны своего партнера, передает The Mayor.

«Теперь если жертва докладывает в полицию о совершенном над ней насилии, то сотрудник полиции будет сообщать ей, нападал ли этот агрессор ранее на других женщин. Полиция будет информировать женщин о том, был ли их партнер замечен за подобными случаями жесткого обращения со своими предыдущими партнершами за последние пять лет. Таким образом женщин хотят превентивно защитить от абьюза. Однако предоставление этой информации будет носить индивидуальный характер», — рассказала Алена Бердова.

Полицейские сначала оценивают уязвимость потенциальных жертв и вероятность риска абьюза. Исключение сделают только для женщин в базе жертв гендерного насилия. Они узнают о прошлом своего мужчины сразу Алена Бердова автор Telegram-канала о жизни в Европе

Информирование стало возможным, благодаря специальному алгоритму под названием VioGén, который задействован в программе по борьбе с гендерным насилием в Испании. Правительство постоянно улучшает этот инструмент, а также расширяет базу данных.

Как работает система VioGén?

Чтобы анкета попала в базу, женщина подает заявление о нападении со стороны своего партнера. Сначала полицейский вместе с ней заполняет специальную онлайн-форму о происшествии. Ответы автоматически рассчитываются по формуле, которая определяет балл риска того, что агрессор повторит насильственные действия. После определения степени угрозы сотрудник принимает решение о комплексе мер по защите женщины, рассказала блогер.

При самых низких баллах полицейские будут время от времени незаметно проверять женщину. В случае наивысшей оценки полиция выдаст жертве тревожную кнопку и будет отслеживать передвижения агрессора или охранять дом женщины. Полицейские также отправляют анкеты и баллы риска прокурорам и судьям, которые будут рассматривать дело Алена Бердова автор Telegram-канала о жизни в Европе

«После первого обращения полиция снова встречается с женщиной для заполнения второй формы, чтобы оценить, ухудшилась или улучшилась ситуация. Этот последующий контроль осуществляется периодически и зависит от уровня риска. Например, был случай, когда агрессор имел высокий риск рецидива, согласно VioGén. К мужчине был прикреплен контрольный браслет. Однажды полиция увидела, что сигнал браслета быстро движется к дому жертвы. Они ворвались в дом как раз вовремя, чтобы помешать ему задушить ее подушкой», — отметила она.

Однако некоторые сотрудники полиции слепо полагаются на результаты работы программы, которая все-таки может систематически недооценивать риск. По состоянию на январь 2020 года через систему VioGén прошло 600 000 случаев.

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