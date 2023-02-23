Жительница Испании рассказало о реакции на менструальный закон в стране

Блогер Бердова рассказала о неоднозначной реакции жителей Испании на менструальный закон

Принятие закона, который позволяет женщинам при менструальных болях брать оплачиваемый больничный, вызвало неоднозначную реакцию среди жителейв Испании. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказала журналист, блогер, автор Telegram-канала о жизни в Европе Алена Бердова.

Менструальный закон

18 февраля Испания стала первой страной в Европе, которая разрешает работникам брать менструальный отпуск. Конгресс депутатов Испании принял законопроект о предоставлении медицинского отпуска женщинам, страдающим от болезненных менструаций, рассказала она.

«Эта мера является первой в своем роде в Европе, но не во всем мире. По словам испанского правительства, она призвана снять табу с щепетильной темы. Боль при месячных или дисменорея — обычное явление», — объяснила Алена Бердова.

Как работает нововведение?

Новый закон позволяет взять трехдневный отпуск, а в случае острых симптомов продлить его до пяти дней, рассказала Алена Бердова.

«Болезненные менструации будут включены в список причин, по которым испанские врачи смогут давать справки. Листок нетрудоспособности может быть запрошен у семейного врача. Совокупность дней отдыха по причине менструальной боли будет оплачивать государство, а не компании. Согласно исследованию испанского профсоюза Unión Sindical Obrera (USO), приведенного в испанской газете El Tiempo, 53 процента женщин страдают от болезненных месячных, а среди молодых женщин этот показатель увеличивается до 74 процентов», — рассказала она.

Испания также будет предоставлять бесплатные средства женской гигиены в некоторых общественных учреждениях Алена Бердова блогер, автор Telegram-канала о жизни в Европе

Неоднозначная реакция

Некоторые политики считают, что этот законодательный акт — результат феминистских достижений, поэтому что менструальное здоровье — часть права на здоровье, отметила Алена Бердова.

«Таким образом можно законно бороться со стигмой и замалчиванием обычных женских проблем. Ирен Монтеро, министр равноправия, считает, что без таких прав женщины не являются полноценными гражданами. Однако у ряда профсоюзов, например UGT, одного из двух крупнейших в стране, это привело к беспокойству, так как подобный отпуск может помешать найму женщин. Оппоненты нового закона также опасаются, что он укрепит негативные гендерные стереотипы о женщинах и приведет к еще большей их дискриминации со стороны работодателей», — объяснила блогер.

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