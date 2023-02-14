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15:54, 14 февраля 2023Путешествия

Жительница Испании рассказала об альтернативе Дню святого Валентина в стране

Блогер Бердова: испанцы отмечают День святого Георгия вместо Дня святого Валентина

Фото: Lisi4ka / Shutterstock

Во многих странах мира 14 февраля отмечают День всех влюбленных или День святого Валентина. В Испании есть своя альтернатива этому празднику, утверждает блогер, журналист, автор Telegram-канала о жизни в Европе Алена Бердова. В разговоре с «Лентой.ру» она рассказала о его особенностях и традициях.

Как проходит День всех влюбленных в Испании?

По словам Алены Бердовой, испанцы — достаточно консервативная в отношении праздников нация. День святого Валентина не особо популярен в стране.

«Конечно, где-то будут украшены витрины магазинов, отели могут приготовить специальную романтичную программу, затруднительно будет забронировать столик в популярном ресторане, некоторые кондитерские в Барселоне приготовят печенье в форме сердца, но особой оживленности в этот день вы не заметите. Никаких концертов или ярмарок, и этот праздник точно не назовешь одним из важных. Тем не менее красные розы в руках девушек вы все-таки сможете увидеть. Могу заметить кстати, что в Мадриде я замечала больше атрибутов праздника, чем в Барселоне», — поделилась она.

Что отмечают испанцы?

Гораздо масштабнее и с большей любовью, отдавая дань традиции, испанцы, а точнее каталонцы отмечают свой День влюбленных. Каталонский вариант праздника, — день святого Георгия. Он, кстати, еще и покровитель каталонской земли или Сан-Жорди, рассказала Алена Бердова.

Это очень атмосферный праздник и если в этот день, а именно 23 апреля, вы окажетесь в Барселоне, то станете свидетелем необычной и очень красивой традиции

Алена Бердоваблогер

«Сам праздник связан с очень красивой легендой. Если коротко, то давным-давно в горах жил злой дракон, который мешал жить крестьянам. Он постоянно требовал для себя человеческие жертвы, которых выбирали среди всего населения случайным образом. Однажды выбор пал на дочь самого короля, и тому пришлось смириться с судьбой, а несчастная принцесса стала ждать неизбежной смерти. Но Святой Георгий в образе рыцаря смог спасти ее и убил дракона, а из капель его крови, упавших на землю, выросли розы. Самый красивый цветок рыцарь и преподнес спасенной принцессе», — рассказала блогер.

Традиции праздника

С XV века женщинам приятно дарить красные розы. Мужчинам же в этот праздник дарят книги. Именно красные розы и книги можно видеть на протяжении всего дня, гуляя по той же Барселоне. По словам Алены Бердовой, город утопает в цветах и книжных ярмарках.

«Но почему книги? 23 апреля не только день покровителя Барселоны Святого Георгия, но и Всемирный день книги. А еще для испанцев это день почитания великого литератора — испанца Мигеля де Сервантеса, который умер 23 апреля. Так и получилось, женщинам — цветы, мужчинам — книги. Причем не обязательно своим возлюбленным, такие подарки можно подарить всем, кого ты любишь и уважаешь», — объяснила она.

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Опросы показали, что именно Сан-Жорди самый любимый праздник каталонцев. В этот день также многие на свои балконы вывешивают флаг Каталонии, отметила блогер.

«Для меня это тоже один из самых ярких и атмосферных праздников. Помню, как в том году в этот день шел проливной дождь, при этом ни одна палатка с книгами не закрылась, и людей в городе было огромное количество», — заключила она.

Ранее Алена Бердова рассказала об особенностях испанской кухни.

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Варвара Кошечкина
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