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13:39, 4 марта 2023Россия

Российские военные сбили два вертолета Украины в ДНР и под Днепропетровском

Минобороны заявило, что ВКС РФ сбили два вертолета Украины в ДНР и под Днепропетровском
СюжетМинобороны:

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Российские военные уничтожили два украинских вертолета Ми-8. Об этом в субботу, 4 марта, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он отметил, что истребительная авиация ВКС России сбила один вертолет Украины в ДНР. Кроме того, еще один Ми-8 заметили и поразили в районе села Покровское в Днепропетровской области.

Помимо этого, как сообщается в брифинге Минобороны, российские войска уничтожили украинский вертолет Ми-8 в Запорожской области. По словам Конашенкова, средства ПВО сбили вертолет Украины вблизи Новоселовки. ВС России также замечены и сбиты еще 12 реактивных снарядов системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и 11 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

24 февраля 2022 года было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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Варвара Кошечкина
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