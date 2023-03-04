Школьникам Волновахи рассказали о Герое России и ДНР Владимире Жоге

В школе Волновахского района прошел урок, посвященный Герою России и ДНР Владимиру Жоге

В школе № 6 Волновахского района в ДНР состоялся урок мужества, посвященный герою России и Донецкой народной республики, полковника гвардии Владимиру Жоге. Об этом сообщает официальный телеграм-канал администрации Волновахского района.

«Военная карьера Владимира Жоги началась ещё со Славянска в отрядах самообороны города, затем участвовал в самых сложных военных операциях, неоднократно получал боевые ранения, но всегда возвращался в строй. Стал командиром отдельного разведывательного батальона «Спарта». 5 марта 2022 года Владимир Жога получил смертельное ранение, обеспечивая выход из Волновахи мирных жителей», — говорится в сообщении.

Педагоги рассказали ученикам о жизни героя и его подвигах и показали документальный фильм о нем. Память героя почтили минутой молчания.

На урок был приглашен один из эвакуированных жителей Волновахи Дмитрий Иванович, который лично был знаком с Владимиром Жогой. Штаб Владимира Жоги эвакуировал его из подвала 4 марта во время боевых действий.