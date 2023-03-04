В Германии назвали возможных посредников между Россией и Украиной

Экс-советник Меркель Вад: страны G20 могут стать посредниками между Россией и Украиной

Ряд стран «Группы двадцати» (G20) могут стать посредниками в урегулировании украинского конфликта. Такое мнение высказал генерал бундесвера в отставке, экс-советник бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель Эрих Вад в интервью агентству Anadolu.

По его словам, влиятельные страны «Большой двадцатки», включая Китай, Индию, Бразилию и Турцию, могут «сыграть роль посредников с целью прекращения войны на Украине».

Он отметил, что Запад так и не обозначил цель отправки оружия на территорию Украины. При этом Вад призвал западные страны продолжить оказывать помощь Киеву, чтобы гарантировать ему более благоприятную позицию на возможных переговорах сторон.

Ранее Вад заявил, что армия России скоро получит полный контроль над Донбассом в ходе специальной военной операции. По мнению военачальника, отправка западной техники из Германии не сможет решить стратегических проблем украинской армии.