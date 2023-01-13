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12:17, 13 января 2023Мир

В Германии оценили российские успехи в ходе СВО

Экс-генерал бундесвера Вад заявил о возможном скором контроле ВС России над Донбассом

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Армия России скоро получит полный контроль над Донбассом в ходе специальной военной операции (СВО). Так успехи российских военных оценил экс-генерал бундесвера Эрих Вад в интервью газете Emma.

«На востоке Украины, в районе Бахмута (Артемовска — прим. «Ленты.ру»), явно наступают русские. Вероятно, вскоре они полностью захватят Донбасс», — заявил бывший бригадный генерал армии ФРГ. По мнению военачальника, отправка западной техники из Германии не сможет решить стратегических проблем украинской армии.

10 января врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в центр Соледара вошли подразделения ЧВК «Вагнер». На следующий день основатель ЧВК Евгений Пригожин сообщил, что вагнеровцы взяли под контроль всю территорию города.

12 января военный корреспондент Александр Коц допустил контрнаступление Украины на Соледар. Утром 13 января в сети появились кадры удара российской артиллерии по подкреплениям Вооруженных сил Украины, подошедшим к Соледару.

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Дмитрий Сотак
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