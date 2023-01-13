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09:18, 13 января 2023Россия

Появились кадры обстрела подоспевшего к Соледару подкрепления ВСУ

Военкор Руденко показал кадры удара артиллерии ВС России по резервам ВСУ в районе Соледара

В сети появились кадры удара российской артиллерии по подкреплениям Вооруженных сил Украины (ВСУ), подошедшим к Соледару. Видео публикует военный корреспондент Андрей Руденко в Telegram.

«Видимо, информация о том, что Зеленский отдал команду стабилизировать фронт на этом направлении и для этого перебросить резервы, оказалась правдой», — написал Руденко, комментируя попытку подразделений ВСУ «покрутиться» у Соледара под огнем российской артиллерии.

Военный корреспондент Александр Коц допустил, что Киев стягивает резервы к Соледару для контрнаступления. По мнению военкора, подобное контрнаступление — если украинская армия его предпримет — будет обусловлено не намерением деблокировать оставшиеся в окружении подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), а тем, что «Киев раз за разом становится заложником символов».

Василий Мека
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