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21:21, 4 марта 2023Мир

В Болгарии осквернили памятник российскому дипломату Игнатьеву

Посольство РФ: вандалы в Болгарии осквернили памятник российскому дипломату Игнатьеву

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

В Болгарии вандалы осквернили памятник российскому дипломату Николаю Игнатьеву, подписавшему Сан-Стефанский мирный договор, об этом сообщила посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова, пишет ТАСС.

Она призвала власти страны принять меры по недопущению осквернения монументов общей истории. «Возмущены очередным проявлением кощунственного вандализма. Подчеркиваем, что выражение гражданской позиции путем войны с памятниками — удел слабых», — подчеркнула дипломат.

Митрофанова напомнила, что Игнатьев 145 лет назад участвовал в подписании Сан-Стефанского договора. Документ освободил Болгарию от османского рабства. Кроме того, он вернул страну на политическую карту мира спустя 500 лет.

Это уже не первый случай осквернения памятника советским воинам в Болгарии. В апреле 2020 года вандалы написали «смерть оккупантам» на монументе.

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Марина Совина
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