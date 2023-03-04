Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
17:31, 4 марта 2023Культура

Сергей Шнуров прокомментировал слухи об отъезде из России

Музыкант Сергей Шнуров опроверг слухи об отъезде из России

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опроверг появившиеся в ряде Telegram-каналов сведения о своем отъезде из России. Как передает ТАСС, известный российский музыкант прокомментировал подобного рода информацию фразой: «Я живу в России».

«Пора уже перестать журналистам распускать сплетни, не подтвержденные ни одним документом», — констатировал Шнуров.

В другом комментарии, который появился в Telegram-канале РБК, лидер «Ленинграда» развил мысль, дав понять, что у него не возникало даже мыслей о переезде.

«Могу ответить одним словом "Не дождетесь". Я не собираюсь никуда уезжать из России, и у меня нет недвижимости нигде, кроме Москвы и Петербурга», — заключил Шнуров.

В распространявшихся ранее слухах об отъезде музыканта фигурировали данные о том, что он якобы оформляет гражданство одной из европейских стран. При этом конечной целью этого процесса была названа эмиграция.

Ранее Шнуров покинул свой продюсерский проект «Зоя» — он вышел из состава учредителей компании «Зояпродакшн», которая занималась продвижением группы. Отмечается, что проект, в котором выступала Ксения Руденко, оказался нерентабельным. Убытки составили 25 тысяч рублей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
В США признали шаткое положение ВСУ в Артемовске
Герой России Курбанов досрочно получил звание капитана
В Горловке при обстреле ВСУ погибли два мирных жителя
В России на нобелевских лауреатов возбудили дело о реабилитации нацизма
Названо имя заработавшей 13 миллионов рублей за год 20-летней москвички
Шойгу провел совещание по вопросам обеспечения военных вооружением и техникой
В сети появились кадры уничтожения военного ВСУ российским снайпером
Сергей Шнуров прокомментировал слухи об отъезде из России
Награжденную почетной медалью Украины экс-эскортницу внесли в базу «Миротворец»
Белорусская шахматистка сменит гражданство ради выступления за сборную России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.