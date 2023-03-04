Сергей Шнуров прокомментировал слухи об отъезде из России

Музыкант Сергей Шнуров опроверг слухи об отъезде из России

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опроверг появившиеся в ряде Telegram-каналов сведения о своем отъезде из России. Как передает ТАСС, известный российский музыкант прокомментировал подобного рода информацию фразой: «Я живу в России».

«Пора уже перестать журналистам распускать сплетни, не подтвержденные ни одним документом», — констатировал Шнуров.

В другом комментарии, который появился в Telegram-канале РБК, лидер «Ленинграда» развил мысль, дав понять, что у него не возникало даже мыслей о переезде.

«Могу ответить одним словом "Не дождетесь". Я не собираюсь никуда уезжать из России, и у меня нет недвижимости нигде, кроме Москвы и Петербурга», — заключил Шнуров.

В распространявшихся ранее слухах об отъезде музыканта фигурировали данные о том, что он якобы оформляет гражданство одной из европейских стран. При этом конечной целью этого процесса была названа эмиграция.

Ранее Шнуров покинул свой продюсерский проект «Зоя» — он вышел из состава учредителей компании «Зояпродакшн», которая занималась продвижением группы. Отмечается, что проект, в котором выступала Ксения Руденко, оказался нерентабельным. Убытки составили 25 тысяч рублей.