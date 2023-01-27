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16:31, 27 января 2023Культура

Сергей Шнуров покинул свой продюсерский проект «Зоя»

Рок-музыкант Сергей Шнуров покинул свой продюсерский проект «Зоя»

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Рок-музыкант Сергей Шнуров покинул свой продюсерский проект «Зоя» — он вышел из состава учредителей компании «Зояпродакшн», которая занималась продвижением группы. Об этом сообщает «Звук Медиа».

В числе учредителей остался деловой партнер лидера «Ленинграда» ресторатор Илья Эстеров. Сам Шнуров пока никак не прокомментировал свое решение.

Отмечается, что проект «Зоя», в котором выступала Ксения Руденко, оказался нерентабельным. Убытки составили 25 тысяч рублей.

Впервые проект был представлен на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) летом 2021 года. Тогда журналистка Ксения Собчак опубликовала видео выступления группы и сравнила Руденко с украинской певицей Настей Каменских, экс-участницей дуэта «Потап и Настя»: «Потап вообще знает, что Настя Каменских теперь "Зоя"?» — спросила она в своем Telegram-канале. По словам ведущей, бизнесмен Ян Яновский назвал певицу «закосом под молодую Пугачеву».

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Евгений Шульгин
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