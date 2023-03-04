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13:13, 4 марта 2023Культура

Скончался спасший рукопись «Доктора Живаго» журналист

На 101-м году жизни умер спасший рукопись «Доктора Живаго» итальянский журналист Д'Анджело

Фото: Игорь Зотин / ТАСС

На 101-м году жизни умер спасший рукопись «Доктора Живаго» итальянский журналист Серджо Д'Анджело. Об этом сообщает итальянское новостное агентство Ansa со ссылкой на близких скончавшегося.

О причинах смерти Д'Анджело не сообщается. При этом отмечается, что публичной церемонии прощания с журналистом не будет.

Как пишет итальянская пресса, работавший в СССР Д'Анджело в 1956 году, узнав, что Борис Пастернак уже завершил работу над романом «Доктор Живаго», а советские издательства отказываются печатать произведение, предложил писателю вывезти рукопись за границу, чем спас роман от безвестности. Через год роман уже был опубликован, а в 1958-м Пастернак получил за него Нобелевскую премию по литературе.

После того как Пастернаку была присуждена Нобелевская премия, автор подвергся масштабной травле в СССР. Уже в 1958 году его исключили из Союза писателей за «действия, несовместимые со званием советского писателя», затем — из Союза переводчиков. Несмотря на то что Пастернак отказался от премии, он продолжал сталкиваться с травлей и угрозами. В 1960 году он скончался.

Роман «Доктора Живаго» был опубликован в СССР лишь в 1988 году.

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Марк Леонов
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