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02:56, 5 марта 2023Путешествия

Россиян предупредили о сильном подорожании авиабилетов на майские праздники

Вице-президент АТА Мкртчян допустил подорожание авиабилетов на майские праздники в 5 раз

Фото: Unsplash

Вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян заявил, что весной в России востребованы экскурсионные туры. Многие граждане уже начали готовиться к майским праздникам, передает радио Sputnik.

Мкртчян напомнил, что в этом году на 9 Мая приходится четыре выходных дня. Это время россияне нередко предпочитают проводить в путешествиях — например, в Санкт-Петербурге, в Калининграде или в городах Золотого кольца, Сочи и Минеральных Водах.

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Эксперт призвал россиян не откладывать покупку путевок и допустил сильное подорожание авиабилетов на майские праздники, до 5 раз.

«Например, билет из Москвы в Сочи, который стоил три тысячи рублей, стоит уже шесть тысяч, а ближе к концу апреля он будет стоить пятнадцать тысяч. Подорожание будет примерно пятикратное, чтобы вылететь вечером 5 мая и 9 мая вечером вернуться», — заключил Мкртчян.

Ранее замглавы МИД РФ Евгений Иванов заявил, что Москва готовит межправительственные соглашения о безвизовых поездках с 11 странами. Это Бахрейн, Оман, Саудовская Аравия, Багамы, Барбадос, Гаити, Замбия, Кувейт, Малайзия, Мексика, Тринидад и Тобаго.

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Марина Совина
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