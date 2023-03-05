На коксогазовом заводе в Подмосковье произошел взрыв

В подмосковном Видном произошел взрыв и начался пожар на Московском коксогазовом заводе

В подмосковном Видном произошел взрыв в цеху Московского коксогазового завода (Москоксе). Об этом сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС России, передает ТАСС.

«Горит <...> насосная колонна с бензолом. Открытое горение строения 20 на 10 метров высотой 20 метров», — уточнили в ведомстве. Отмечается, что огнем охвачено все здание, площадь пожара составляет 200 квадратных метров.

Информации о пострадавших на данный момент не сообщается.

Ранее в подмосковном Ступино загорелся склад с пластиковой крошкой. Пожар произошел в двухэтажном здании на территории бывшей картонной фабрики, расположенной на Загородной улице, 9/4. Площадь возгорания составила 1000 квадратных метров.