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08:46, 22 февраля 2023Россия

Склад с пластиком загорелся в Подмосковье

Склад пластика площадью 1000 квадратных метров загорелся в подмосковном Ступино

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Склад с пластиковой крошкой загорелся в подмосковном Ступино 22 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Пожар произошел в двухэтажном здании на территории бывшей картонной фабрики, расположенной на Загородной улице, 9/4. Площадь возгорания составляет 1000 квадратных метров. Собеседник агентства уточнил, что горит первый этаж здания.

Охваченное пламенем помещение используется для хранения пластиковой крошки. Причины происшествия выясняются. Информации о погибших и пострадавших на данный момент нет.

Вечером 21 февраля в Москве загорелось 16-этажное здание бывшего общежития, первые этажи которого были переделаны под гостиницу МКМ. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. В результате пожара погибли семь человек, среди них двое детей. Из горящего здания спасли около 50 человек и эвакуировали 200 россиян.

Причиной случившегося назвали поджог. Стало известно, что один из жильцов квартиры поджег вещи в коридоре здания, где находятся квартиры бывшего общежития. По словам соседей, мужчина мог устроить это из-за алкогольного психоза.

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Екатерина Подвигина
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