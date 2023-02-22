Число погибших при пожаре в центре Москвы возросло

Число погибших при пожаре в гостинице в центре Москвы возросло до 7, пострадали 11

Число погибших при пожаре в гостинице в центре Москвы возросло до семи человек. Об этом сообщает источник ТАСС в экстренных службах.

Пожар в столице начался вечером во вторник, 21 февраля. Тогда загорелось 16-этажное здание бывшего общежития, первые этажи которого были переделаны под гостиницу МКМ, площадь пожара составила 300 квадратных метров. Среди погибших двое детей, из горящего здания спасли около 50 человек и эвакуировали 200 россиян.