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02:50, 22 февраля 2023Россия

Шесть человек погибли после поджога в гостинице в центре Москвы

Шесть человек погибли после поджога в 16-этажной гостинице МКМ в центре Москвы

Кадр: МЧС России

На Международной улице в центре Москвы произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram.

Вечером 21 февраля там загорелось 16-этажное здание бывшего общежития, первые этажи которого были переделаны под гостиницу МКМ. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров.

В результате пожара погибли шесть человек, среди них двое детей. Еще девять пострадавших были доставлены в больницы, их состояние не уточняется. Из горящего здания были спасены порядка 50 человек, эвакуированы 200 жильцов.

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Причина пожара

Выяснилось, что причиной пожара стал поджог. По словам очевидцев, один из жильцов квартиры поджег вещи в коридоре. Жительница дома рассказала агентству ТАСС, что поджигатель в последнее время постоянно находился в состоянии алкогольного опьянения. «День пьет, ночь пьет, всем жизни не давал он. Может, белочка у него, что он плеснул горючую смесь», — сказала она.

Еще одна спасенная женщина рассказала, что возгорание было сильным. «Я открыла входную дверь, там огонь. Я быстро закрыла и к окну побежали», — поведала очевидица. По словам девушки, она и ее семья эвакуировались через окно по пожарной автолестнице.

По факту пожара возбудили дело

Расследованием ЧП занялся столичный СК. Также было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Максимальная санкция — лишение свободы на десять лет. Прокуратура по данному факту проводит проверку.

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Позднее выяснилось, что пострадал спешивший на место пожара врио обязанности начальника ГУ МЧС России по Москве Юрий Ткаченко. Он попал в аварию вместе со своим водителем. После ДТП их доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Выяснилось, что у Ткаченко перелом ноги. Виновник ДТП и другие участники движения не пострадали.

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Марина Совина
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