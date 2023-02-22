Очевидица рассказала подробности смертельного пожара в центре Москвы

Очевидица пожара в гостинице МКМ в центре Москвы рассказала об эвакуации через окно

Жительница дома с гостиницей в центре Москвы, в котором произошел смертельный пожар, рассказала подробности произошедшего. Видео беседы опубликовали «Известия» в Telegram-канале.

«Я открыла входную дверь, там огонь. Я быстро закрыла и к окну побежали», — рассказала очевидица. По словам девушки, она и ее семья эвакуировались через окно по лестнице. На вопрос оператора о том, в ее ли квартире горело, девушка ответила утвердительно.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в центре Москвы погибло шесть человек, в том числе двое детей. Также известно о девяти пострадавших, их состояние не уточняется.

О пожаре в гостинице МКМ на Международной улице стало известно вечером 21 февраля. По предварительным данным, причиной возгорания стал поджог вещей в коридоре зданий одним из жильцов.