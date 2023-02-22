Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:49, 22 февраля 2023Россия

Очевидица рассказала подробности смертельного пожара в центре Москвы

Очевидица пожара в гостинице МКМ в центре Москвы рассказала об эвакуации через окно
СюжетПожар в Москве:

Фото: МЧС России

Жительница дома с гостиницей в центре Москвы, в котором произошел смертельный пожар, рассказала подробности произошедшего. Видео беседы опубликовали «Известия» в Telegram-канале.

«Я открыла входную дверь, там огонь. Я быстро закрыла и к окну побежали», — рассказала очевидица. По словам девушки, она и ее семья эвакуировались через окно по лестнице. На вопрос оператора о том, в ее ли квартире горело, девушка ответила утвердительно.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в центре Москвы погибло шесть человек, в том числе двое детей. Также известно о девяти пострадавших, их состояние не уточняется.

О пожаре в гостинице МКМ на Международной улице стало известно вечером 21 февраля. По предварительным данным, причиной возгорания стал поджог вещей в коридоре зданий одним из жильцов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В России нашли способ противодействия американским РСЗО HIMARS на Украине
Глава МИД Словакии обматерил премьер-министра Венгрии из-за Украины
Ученые обнаружили древнеримскую секс-игрушку длиной 16 сантиметров
Трамп назвал «одержимых» в Вашингтоне провокаторами третьей мировой войны
В Великобритании осудили подрыв «Северного потока»
Небензя оценил достоверность расследования Херша
Очевидица рассказала подробности смертельного пожара в центре Москвы
В программе Мясникова назвали эффективные методы борьбы с целлюлитом
Небензя назвал усилия Запада по «Северному потоку» попыткой замести следы
Активисты ворвались в конгресс Мехико с требованием разрешить детям менять пол
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.