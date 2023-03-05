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10:50, 5 марта 2023Мир

Стало известно о расколе между Германией и Польшей по Украине

Bloomberg: ссоры между Германией и Польшей подрывают поставки оружия Украине

Фото: Michele Ursi / Shutterstock / Fotodom

Между Германией и Польшей начался разлад по вопросу поставок вооружений Украине, что может подорвать совместные усилия стран НАТО по снабжению киевских войск. Об этом пишет Bloomberg.

При этом президент Украины Владимир Зеленский просит западных партнеров поспешить с поставками, однако ссоры между представителями Варшавы и Берлина мешают этому. Авторы объясняют, что о расколе в том числе свидетельствовали обвинения Польши в адрес Германии, когда та не давала добро на отправку Украине танков Leopard.

После того как разрешение было получено, Варшава стала обвинять Берлин в том, что запасных частей для старых моделей этих танков нет, а их нужно поставлять Киеву.

Другой предмет ссор между странами — вопросы репараций. В прошлом году глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский требовал от ФРГ выплатить 1,3 триллиона долларов в качестве компенсации за ущерб, нанесенный полякам в военное время. Власти Германии отказывают Польше, объясняя, что ущерб уже покрыт.

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Виктория Кондратьева
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