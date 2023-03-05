В ФСО оценили вероятность убийства Сталина

Советник главы ФСО: Сталина не отравляли, это может доказать современная экспертиза

На протяжении многих лет в СМИ появляется информация о вероятном убийстве советского лидера Иосифа Сталина, однако слухи об отравлении не имеют доказательной базы — напротив, опровергнуть данную теорию можно при помощи современной экспертизы. Такую оценку высказал советник главы Федеральной службы охраны (ФСО) России, доктор исторических наук Сергей Девятов, передает РИА Новости.

С точки зрения клинической картины, которая следует из опубликованной истории болезни Сталина в последние дни его жизни после инсульта, сомнений в естественной смерти вождя быть не может, отметил Девятов. Это подтверждают и современные специалисты в области инсультов. В одном из профильных московских медицинских центров, куда для ознакомления отправляли историю болезни Сталина, подтвердили выводы медиков, сделанные в марте 1953 года.

Историк предложил провести анализ биоматериалов Сталина, чтобы рассеять мифы. «Биоматериалы Сталина существуют, но до сих пор подобных исследований, насколько я знаю, не проводилось», — уточнил он.

Девятов подчеркнул, что Сталин был максимально окружен охраной, и указал на отсутствие доказательств вероятного убийства советского лидера. «Действительно, из той комнаты — малой столовой, где у Сталина случился удар и где он упал, есть дверь помимо входной двери, ведущей наружу. Но дело в том, что и дом Сталина, и парк вокруг него были очень плотно прикрыты охраной. Причем это была многослойная охрана. И что-либо сделать на даче Сталина было нереально», — сказал эксперт.

Председатель Совета министров СССР скончался 5 марта 1953 года от последствий инсульта, поразившего его четырьмя днями ранее. Это произошло в подмосковной резиденции Сталина — на «Ближней даче».