Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:37, 5 марта 2023Россия

Пожар на коксогазовом заводе в Подмосковье локализовали

Пожар на коксогазовом заводе компании «Мечел» в подмосковном Видном локализовали

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Пожар на коксохимическом заводе в подмосковном Видном локализовали на площади в 200 квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель компании «Мечел», которой принадлежит предприятие, уточнил, что пострадавших в результате ЧП нет. Он уточнил, что угроза для окружающей среды отсутствует.

О взрыве и пожаре в цеху Московского коксогазового завода пресс0служба областного ГУ МЧС России сообщила ранее 5 марта. Возгорание произошло на насосной колонне с бензолом в здании высотой в 20 метров. Огнем оказалось охвачено все здание.

27 февраля сообщалось о пожаре на северо-востоке Москвы на территории завода. Тогда в горящем ангаре произошел взрыв емкости с дизельным топливом, из-за чего произошло обрушение ангара.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Российский ракетоносец совершил экстренную посадку в Пулково
Москвичи поспорили о сушке белья в столичных дворах
Пожар на коксогазовом заводе в Видном сняли на видео
Пожар на коксогазовом заводе в Подмосковье локализовали
Самолет совершил экстренную посадку из-за воняющего фрукта
На коксогазовом заводе в Подмосковье произошел взрыв
Американский полковник предсказал события после окончания конфликта на Украине
В Турции предсказали исход президентских выборов
В Индии испытали «меняющую правила игры» ракету BrahMos
Глава турецкой партии обозначила условие для возвращения в «Народный альянс»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.