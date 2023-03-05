Пожар на коксогазовом заводе в Подмосковье локализовали

Пожар на коксогазовом заводе компании «Мечел» в подмосковном Видном локализовали

Пожар на коксохимическом заводе в подмосковном Видном локализовали на площади в 200 квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель компании «Мечел», которой принадлежит предприятие, уточнил, что пострадавших в результате ЧП нет. Он уточнил, что угроза для окружающей среды отсутствует.

О взрыве и пожаре в цеху Московского коксогазового завода пресс0служба областного ГУ МЧС России сообщила ранее 5 марта. Возгорание произошло на насосной колонне с бензолом в здании высотой в 20 метров. Огнем оказалось охвачено все здание.

27 февраля сообщалось о пожаре на северо-востоке Москвы на территории завода. Тогда в горящем ангаре произошел взрыв емкости с дизельным топливом, из-за чего произошло обрушение ангара.