Красноярский курьер спас пенсионерку от мошенников

В Красноярске курьер помешал мошенникам выманить у пенсионерки 300 тысяч рублей

В Красноярске курьер спас пенсионерку от мошенников, которые пытались выманить у нее крупную сумму денег. Об этом региональный главк МВД сообщил на своем официальном сайте.

Как рассказали в ведомстве, злоумышленники позвонили 82-летней местной жительнице и сообщили, что ее дочь якобы попала в аварию, и на ее лечение требуется 300 тысяч рублей. Пенсионерка собрала нужную сумму и должна была передать пакет с деньгами курьеру.

Однако приехавший курьер заподозрил, что пенсионерка столкнулась с мошенничеством. «Прибыв на место заказа, он увидел пожилую женщину, которая была очень взволнована. Курьер сразу догадался, что "бабушку хотят обмануть мошенники", и начал выяснять, что в пакете и для кого она его собрала», — пояснили в региональном МВД,

В результате мужчина позвонил дочери 82-летней россиянки и вызвал полицию. Правоохранители возбудили по факту произошедшего уголовное дело о мошенничестве.

Ранее сообщалось, что в Иркутске таксист не дал пенсионерке перевести мошенникам 700 тысяч рублей.

