Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
09:41, 5 марта 2023Моя страна

Красноярский курьер спас пенсионерку от мошенников

В Красноярске курьер помешал мошенникам выманить у пенсионерки 300 тысяч рублей

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Красноярске курьер спас пенсионерку от мошенников, которые пытались выманить у нее крупную сумму денег. Об этом региональный главк МВД сообщил на своем официальном сайте.

Как рассказали в ведомстве, злоумышленники позвонили 82-летней местной жительнице и сообщили, что ее дочь якобы попала в аварию, и на ее лечение требуется 300 тысяч рублей. Пенсионерка собрала нужную сумму и должна была передать пакет с деньгами курьеру.

Однако приехавший курьер заподозрил, что пенсионерка столкнулась с мошенничеством. «Прибыв на место заказа, он увидел пожилую женщину, которая была очень взволнована. Курьер сразу догадался, что "бабушку хотят обмануть мошенники", и начал выяснять, что в пакете и для кого она его собрала», — пояснили в региональном МВД,

В результате мужчина позвонил дочери 82-летней россиянки и вызвал полицию. Правоохранители возбудили по факту произошедшего уголовное дело о мошенничестве.

Ранее сообщалось, что в Иркутске таксист не дал пенсионерке перевести мошенникам 700 тысяч рублей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Трамп вновь пообещал разрешить конфликт на Украине за сутки
В Москве высота сугробов достигла максимума с начала зимы
Красноярский курьер спас пенсионерку от мошенников
Запасы газа в европейских хранилищах снова снизились
Иностранцы оценили новые станции БКЛ в Москве
Командующие группировок доложили Шойгу об обстановке в зоне СВО
Джон Джонс завоевал чемпионский пояс UFC в первом бою после трехлетнего перерыва
Жителей Москвы предупредили об опасной погоде
Шевченко лишилась чемпионского пояса UFC
Названа выгода России от газового хаба в Турции
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.