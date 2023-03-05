В МВД Белоруссии рассказали о подразделении с ударными дронами

Глава МВД Белоруссии Кубраков: милиция создает подразделения с ударными дронами

Милиция Белоруссии создает подразделения беспилотников, в том числе с ударными БПЛА. Об этом в эфире телеканала СТВ заявил глава МВД страны Иван Кубраков.

По его словам, МВД использует дроны как для отслеживания оперативной обстановки на определенном участке местности и для поиска граждан. Однако, добавил министр, уже поступившие во внутренние войска ударные дроны способны при необходимости остановить транспортное средство, а при необходимости — уничтожить.

Кубраков также отметил, что у белорусской милиции имеется «много оружия, которое не видят граждане».

8 февраля белорусские пограничники перехватили на территории республики украинский дрон-разведчик. Беспилотник был замечен вблизи государственной границы в Столинском районе Брестской области, аппарат направлялся в тыл белорусской территории. Дрон удалось посадить с помощью радиоэлектронного ружья.

В 2018 году белорусские военные в ходе учений на полигоне Лосвидо в Витебской области показали ударный беспилотник. Предположительно, дрон был оснащен советской реактивной противотанковой гранатой РПГ-26 «Аглень», предназначенной для уничтожения бронетехники и пехоты противника.