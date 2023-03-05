Перечислены идеи для подарков коллегам на 8 Марта

Эксперт по этикету Николаева назвала лучшими подарками коллегам на 8 Марта цветы и конфеты

Подарки коллегам на 8 Марта с точки зрения этикета должны быть исключительно деловыми и универсальными, заявила специалист по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева. В разговоре с «Лентой.ру» она перечислила идеи для подарков коллегам на Международный женский день.

«К деловым и универсальным подаркам относят: некрепкое спиртное, цветы и сладости — конфеты, шоколад. И как бы ни надоели нам такие подарки — это единственное, что мы можем позволить по отношению к людям, с которыми имеем только деловую связь и не более того», — сообщила Николаева.

Также допустимыми подарками коллегам можно назвать портмоне, кошелек или косметичку Татьяна Николаева специалист по этикету и деловому протоколу

«Что касается других деловых подарков, то это могут быть офисная кружка, ручка или зонт, если мы не говорим о зонтах с какими-то странными надписями или немыслимыми узорами», — перечислила собеседница «Ленты.ру».

Николаева отметила, что подарки, носящие личный характер, являются недопустимыми на работе.

«Это предметы гардероба и мыльно-пузырные принадлежности, которыми в реальности любят одаривать своих коллег сотрудники различных компаний. Этого делать не нужно. Это индивидуальный выбор. В личную жизнь коллег мы лезть не должны», — заявила эксперт.

Если мы с кем-то из коллег дружим, то подарки мы вручаем где-то на нейтральной территории Татьяна Николаева специалист по этикету и деловому протоколу

Подарки руководительнице на 8 Марта

Специалист по этикету напомнила, что индивидуальные подарки руководителям дарить не принято. Подарок начальнику от какого-либо сотрудника — это дело неправильное с точки зрения этикета, объяснила она.

«Исключения: когда сотрудник — это старый товарищ руководителя, очень приближенное лицо или личный секретарь. В остальных случаях подарок может быть либо коллективным, либо его быть не должно — ограничьтесь только устными поздравлениями», — подытожила собеседница «Ленты.ру».

Ранее россияне перечислили нежеланные подарки на гендерные праздники. Выяснилось, что 60 процентов опрошенных не хотят получать на 8 Марта и 23 февраля нижнее белье.

В то же время лучшими подарками назвали сладости, цветы и подарочные сертификаты — за них проголосовали 49, 46 и 41 процент участников опроса соответственно.