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22:14, 5 марта 2023Бывший СССР

В Белоруссии будут проводить проверку перед выдачей оружия народному ополчению

Глава МВД Белоруссии Кубраков: бойцов народного ополчения проверят перед выдачей оружия

Фото: Filip Andrejevic / Unsplash

Сотрудники органов внутренних дел Белоруссии будут проверять бойцов народного ополчения перед тем, как выдать им оружие. Об этом сообщил глава МВД республики Иван Кубраков, передает телеканал СТВ.

Он пояснил, что подобное решение было принято в связи с инцидентами на Украине. «Мы видели, что происходило на Украине, когда к магазинам подвозили ящики с оружием, и брали все, кто хотел. Понятно, что оружие и попадало в руки преступников», — указал Кубраков.

По его словам, для проверки ополченцев был разработан специальный алгоритм. «В частности, проверят, привлекался ранее человек к уголовной ответственности или нет», — рассказал глава ведомства. Он добавил, что такие люди будут находиться под определенным контролем.

Ранее Кубраков сообщил, что в народное ополчение республики будут призывать пенсионеров и женщин. Он уточнил, что бойцы будут заниматься охраной общественного порядка и имущества на закрепленной за ними территории.

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Варвара Кузьмина
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