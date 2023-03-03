В белорусское ополчение призовут пенсионеров и женщин

Глава МВД Белоруссии заявил, что в народное ополчение будут призывать пенсионеров и женщин

В белорусское народное ополчение будут призывать те категории граждан, которые не могут быть мобилизованы, в том числе пенсионеров и женщин. Об этом министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков рассказал в интервью «Sputnik Беларусь».

Он сообщил, что народное ополчение планируют организовать при местных органах власти, а осуществлять непосредственное руководство им и обучать бойцов будут сотрудники МВД. Глава ведомства уточнил, что ополченцы будут, в частности, заниматься охраной общественного порядка и имущества на закрепленной за ними территории.

«Кого будут призывать? Это будут те люди, которые по определенным причинам не могут быть мобилизованы. Это те, кто достиг пенсионного возраста, но они готовы защищать свою родину, готовы защищать свой дом, свои семьи. Если говорить, мужчина это или женщина, то это все равно. Женщины, кстати, более боевые иногда бывают, чем мужчины», — заявил Кубраков.

О решении властей Белоруссии создать народное ополчение стало известно в мае 2022 года. По словам министра обороны республики Виктора Хренина, соответствующую задачу поставил президент страны Александр Лукашенко.