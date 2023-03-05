В Турции предсказали исход президентских выборов

Hürriyet: в правящей партии считают, что Эрдогана переизберут на пост президента Турции

Колумнист издания Hürriyet Абдулькадир Сельви предсказал исход президентских выборов в Турции, которые запланированы на 14 мая этого года.

По словам Сельви, в кругах правящей «Партии справедливости и развития» есть «общее ощущение, что выборы обернулись в их пользу». «Считается, что президент Эрдоган будет избран с большим числом голосов, чем он получил до сих пор», — отметил он.