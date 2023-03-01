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18:17, 1 марта 2023Мир

Вероятность переизбрания Эрдогана после землетрясения оценили

Политолог Тарасов: Эрдоган может победить уже в первом туре президентских выборов

Фото: Murat Cetinmuhurdar / Presidential Press Office / Reuters

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может победить уже в первом туре президентских выборов. Так оценил вероятность его переизбрания на пост президента после землетрясения политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока Станислав Тарасов в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган является фаворитом предвыборной гонки. Такие данные показал опрос исследовательского центра Areda Survey, пишет газета Yeni Şafak.

49,8 процента участников опроса ответили, что проголосовали бы за действующего президента Турции.

Эрдоган — это харизматик. Сейчас он наиболее цитируемый среди лидеров. Мало кто знает, но турки за этим внимательно следят. Он либо на втором, либо на третьем месте среди самых цитируемых мировых лидеров сегодня

Станислав Тарасовполитолог

«Турция укрепила свои позиция, благодаря грамотной внешней политике Эрдогана на восточном направлении и отношениях с Россией и Китаем. Президент страны ведет открытую игру с Западом. И все это было до землетрясения», — отметил Тарасов.

Политолог убежден, что последствия от землетрясения и афтершоков создали для Эрдогана проблемы. Однако даже в этой непростой ситуации президент Турции смог продемонстрировать свой авторитет.

«Во-первых, Турции оказали помощь и поддержку 95 стран. Во-вторых, Турция находится в зоне сейсмической неустойчивости. В стране разработаны методики действий в экстремальных ситуациях. И в данном случае, хотя страну трясет до сих пор, турки действуют максимально грамотно. К сожалению, все землетрясения в Турции сопровождаются скандалами, связанными с плохим качеством строительства, но Эрдоган не боится открывать здесь уголовные дела», — сообщил собеседник «Ленты.ру».

Что касается оппозиции, то там нет такого харизматика. Я предполагаю, что на выборах 14 мая Эрдоган победит даже в первом туре

Станислав Тарасовполитолог

«В оппозиции много остроумных болтунов. Они привлекают внимание толпы, но четких целей ни у кого нет. В принципе, оппозиционная партия видит свою позицию в фарватере Запада, а Эрдоган видит себя в качестве самостоятельной фигуры», — объяснил Тарасов.

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Ранее стало известно, что президентские выборы в Турции состоятся 14 мая этого года. Такую дату назвал глава государства Реджеп Тайип Эрдоган. В тот же день пройдут и парламентские выборы.

Их не стали переносить даже из-за произошедших в начале февраля землетрясений, в результате которых погибли больше 45 тысяч человек.

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Алена Шевченко
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