Эрдоган назвал дату президентских выборов в Турции
Президент Турции Эрдоган: выборы главы государства состоятся 14 мая
Президентские выборы в Турции состоятся 14 мая этого года, подтвердил глава государства Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом пишет Reuters.
В тот же день пройдут и парламентские выборы.
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