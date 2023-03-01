Эрдоган назвал дату президентских выборов в Турции

Президент Турции Эрдоган: выборы главы государства состоятся 14 мая

Президентские выборы в Турции состоятся 14 мая этого года, подтвердил глава государства Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом пишет Reuters.

В тот же день пройдут и парламентские выборы.