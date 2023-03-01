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12:32, 1 марта 2023Мир

Эрдоган назвал дату президентских выборов в Турции

Президент Турции Эрдоган: выборы главы государства состоятся 14 мая

Фото: Presidential Press Office / Handout / Reuters

Президентские выборы в Турции состоятся 14 мая этого года, подтвердил глава государства Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом пишет Reuters.

В тот же день пройдут и парламентские выборы.

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Виктория Кондратьева
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