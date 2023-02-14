В Турции призвали незамедлительно отложить выборы

Экс-спикер парламента Турции Арынч призвал незамедлительно отложить всеобщие выборы в мае

Экс-спикер парламента Турции, бывший вице-премьер Бюлент Арынч призвал незамедлительно отложить планируемые в мае всеобщие выборы. По его мнению, «страна должна избавиться от предвыборного стресса» на фоне сокрушительных землетрясений. Об этом он заявил в своем Twitter-аккаунте.

Как указал Арынч, сейчас «граждане борются за жизнь, а не за выборы», в то время как некоторые политики и журналисты обсуждают, состоятся ли выборы в мае или июне. «Побойтесь Бога, под завалами еще есть тела. Как можно говорить о выборах, когда нет упоминания об избирателях?», — высказался политик.

Он предложил три варианта разрешения ситуации. Первый предполагает объединение парламентских и президентских выборов, а также выборов в местные администрации 2024 года. Второй возможный сценарий — отложить президентские и парламентские выборы и провести их в ноябре 2023 года. Если эти две идеи не будут согласованы, Арынч предложил политическим партиям договориться о другой дате, которая будет согласована.

Ранее телеканал TGRT Haber сообщил, что президентские выборы в Турции, которые запланированы на 14 мая, могут быть перенесены или отменены из-за последствий землетрясения. При этом в правящей Партии справедливости и развития (ПСР) отмену выборов на данный момент не обсуждают. «Однако вариант с 14 мая начал ослабевать», — говорится в сообщении. В то же время по закону Турции единственным исключением для отсрочки выборов является состояние войны.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в районе Пазарчик в Кахраманмараше 6 февраля в 4:17, став самым сильным с 1939 года. Сильные толчки ощущались во многих городах страны, включая Кайсери, Адану, Мерсин и Хатай. Кроме того, землетрясения были зафиксированы в Сирии, Ливане, Ираке и в ряде других стран. По последним данным, общее число жертв землетрясений превысило 30 тысяч человек.