Партия Эрдогана отказалась переносить выборы

Правящая партия Турции отказалась переносить выборы на фоне землетрясений

Правящая в Турции «Партия справедливости и развития» рассматривает все варианты, связанные со всеобщими выборами, но отказывается от их переноса на фоне землетрясений. Об этом сообщает газета Hürriyet со ссылкой на источники.

Отмечается, что у президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана нет никаких опасений по поводу избирательной кампании и проведения выборов 14 мая. «Высшая избирательная комиссия (YSK) проведет работу по голосованию тех, кто переехал из зоны землетрясения, или где будут голосовать те, кто остался в зоне землетрясения, чтобы избежать каких-либо разногласий по этим вопросам», — сказано в публикации.

Ранее экс-спикер парламента Турции, бывший вице-премьер Бюлент Арынч призвал незамедлительно отложить планируемые в мае всеобщие выборы. По его мнению, «страна должна избавиться от предвыборного стресса» на фоне сокрушительных землетрясений. Он предложил три варианта разрешения ситуации. Первый предполагает объединение парламентских и президентских выборов, а также выборов в местные администрации 2024 года. Второй возможный сценарий — отложить президентские и парламентские выборы и провести их в ноябре 2023 года. Если эти две идеи не будут согласованы, Арынч предложил политическим партиям договориться о другой дате, которая будет согласована.