Глава турецкой партии обозначила условие для возвращения в «Народный альянс»

Глава «Хорошей партии» Акшенер потребовала участия в выборах мэров Стамбула и Анкары

Глава «Хорошей партии» (İyi Parti) Турции Мерал Акшенер заявила о своей готовности вернуться в правящую коалицию «Народный альянс» только при условии участия в предстоящих президентских выборах мэра Стамбула Экрема Имамоглу и главы Анкары Мансура Яваша, сообщает портал Haberler.com.

«Если [глава Республиканской народной партии Кемаль] Кылычдароглу примет кандидатуру Имамоглу или Яваша, я вернусь к "столу шести" (так турецкие эксперты и журналисты называют регулярные собрания оппозиционного альянса — прим. «Ленты.ру») без всякой гордости», — указал Акшенер. Она подчеркнула, что главной целью является проигрыш на выборах действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ранее была объявлена дата выборов главы Турции. Они состоятся 14 мая этого года. Кроме того, в тот же день пройдут также парламентские выборы.