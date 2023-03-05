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18:08, 5 марта 2023Мир

В Венгрии заявили о подготовке визита Орбана в Киев

Глава МИД Венгрии Сийярто заявил о готовящемся визите премьера Орбана в Киев

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Венгрия занимается подготовкой визита премьер-министра Виктора Орбана в Киев. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто в интервью хорватскому телеканалу Н1, фрагмент беседы опубликован на его странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По его словам, поездка состоится, когда будут созданы «все предварительные условия».

Руководитель ведомства также напомнил, что в феврале венгерский премьер беседовал с украинским президентом Владимиром Зеленским, когда тот присутствовал на саммите Евросоюза в Брюсселе. «Мы всегда готовы к диалогу [с Украиной]. Мы надеемся, что диалог будет иметь смысл», — заявил глава МИД.

5 марта спикер парламента Венгрии Ласло Кевер заявил, что некоторые страны Европейского союза и НАТО отправили Украине боевую технику на 60 миллиардов долларов, что можно считать их вмешательством в конфликт.

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Варвара Кошечкина
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