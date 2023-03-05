ЕС и НАТО обвинили во вмешательстве в конфликт на Украине

Спикер парламента Венгрии Кевер: ЕС и НАТО вмешались в конфликт на Украине

Некоторые страны Европейского союза (ЕС) и НАТО отправили Украине боевую технику на 60 миллиардов долларов, это можно считать их вмешательством в конфликт. Об этом заявил спикер парламента Венгрии Ласло Кевер в эфире телеканала HirTV.

Он обвинил страны НАТО и ЕС в том, что они поставили «одной из воюющих сторон» смертоносные военные средства. «Это означает, что отдельные страны-члены Евросоюза и НАТО являются участниками этой войны, хоть пока и не сражающимися», — утверждает спикер венгерского парламента.

Ранее в марте МИД Венгрии заявил о нежелании лидеров ЕС остановить военный конфликт на Украине. По словам госсекретаря ведомства Тамаша Менцера, венгерские дипломаты предложили включить в готовящиеся к годовщине начала российской специальной военной операции (СВО) на Украине призывы о прекращении огня. Помимо этого, дипломаты настояли на том, чтобы стороны сели за стол переговоров. При этом лидеры стран ЕС отказались от данной инициативы.

В конце февраля также стало известно, что премьер Венгрии Орбан поддержал план Китая по мирному урегулированию на Украине и назвал его полезным. «Мы считаем важным мирный план Китая и поддерживаем его», — сказал премьер, уточнив, что Венгрия призывает к установлению мира.