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15:52, 5 марта 2023Мир

ЕС и НАТО обвинили во вмешательстве в конфликт на Украине

Спикер парламента Венгрии Кевер: ЕС и НАТО вмешались в конфликт на Украине
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Некоторые страны Европейского союза (ЕС) и НАТО отправили Украине боевую технику на 60 миллиардов долларов, это можно считать их вмешательством в конфликт. Об этом заявил спикер парламента Венгрии Ласло Кевер в эфире телеканала HirTV.

Он обвинил страны НАТО и ЕС в том, что они поставили «одной из воюющих сторон» смертоносные военные средства. «Это означает, что отдельные страны-члены Евросоюза и НАТО являются участниками этой войны, хоть пока и не сражающимися», — утверждает спикер венгерского парламента.

Ранее в марте МИД Венгрии заявил о нежелании лидеров ЕС остановить военный конфликт на Украине. По словам госсекретаря ведомства Тамаша Менцера, венгерские дипломаты предложили включить в готовящиеся к годовщине начала российской специальной военной операции (СВО) на Украине призывы о прекращении огня. Помимо этого, дипломаты настояли на том, чтобы стороны сели за стол переговоров. При этом лидеры стран ЕС отказались от данной инициативы.

В конце февраля также стало известно, что премьер Венгрии Орбан поддержал план Китая по мирному урегулированию на Украине и назвал его полезным. «Мы считаем важным мирный план Китая и поддерживаем его», — сказал премьер, уточнив, что Венгрия призывает к установлению мира.

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Варвара Кошечкина
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