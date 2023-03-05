В ДНР назвали число погибших из-за обстрелов жителей Ясиноватой в прошлом году

Шевченко заявил, что около 50 жителей Ясиноватой погибли из-за обстрелов ВСУ в 2022 году

Глава администрации Ясиноватой в Донецкой народной республике (ДНР) Дмитрий Шевченко назвал число мирных жителей города, погибших из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в прошлом году. Об этом он рассказал в интервью с телеканалом «Оплот ТВ», которое опубликовано во «ВКонтакте».

По словам Шевченко, за 2022 год в Ясиноватой из-за обстрелов погибли около 50 человек, а еще более 170 были ранены. Кроме того, было повреждено более двух тысяч жилых домов. «Самое сложное — когда понимаешь, что на некоторые процессы не можешь повлиять. Это гибель людей, это люди, которые получают тяжелые ранения», — сказал он.

Как сообщало ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), 1 марта ВСУ за минувшие сутки 30 раз обстреляли территорию ДНР. Под огнем оказались Горловка, Пантелеймоновка, Широкая Балка, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка, Александровка, Владимировка.