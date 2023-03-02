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00:51, 2 марта 2023Бывший СССР

ВСУ за сутки 30 раз обстреляли территорию ДНР

Представительство в СЦКК: украинские войска за сутки 30 раз обстреляли территорию ДНР

Фото: Federico Gambarini / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки 30 раз обстреляли территорию Донецкой народной республики (ДНР), выпустив 178 боеприпасов, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

По данным ведомства, на донецком направлении украинские военные 13 раз обстреливали населенные пункты из реактивной системы залпового огня (РСЗО), артиллерии 155 миллиметров. «На горловском — 14 обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметра. На ясиноватском — два обстрела из РСЗО. На волновахском — один обстрел из артиллерии 155 миллиметров», — говорится в сообщении. Всего украинские войска выпустили 178 снарядов.

Под огнем оказались Горловка, Пантелеймоновка, Широкая Балка, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка, Александровка, Владимировка.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин предупредил об активизации обстрелов со стороны ВСУ.

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Марина Совина
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