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11:34, 22 февраля 2023Бывший СССР

В ДНР предупредили об активизации обстрелов ВСУ

Глава ДНР Пушилин предупредил об активизации обстрелов со стороны ВСУ в праздничные дни

Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Reuters

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин предупредил об активизации обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в праздничные дни. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Противник в праздники всегда активизируется. Есть информация, что и в ближайшие 2-3 дня обстрелы со стороны украинских вооруженных формирований усилятся», — написал Пушилин.

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Кристина Есикова
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