В ДНР предупредили об активизации обстрелов ВСУ

Глава ДНР Пушилин предупредил об активизации обстрелов со стороны ВСУ в праздничные дни

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин предупредил об активизации обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в праздничные дни. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Противник в праздники всегда активизируется. Есть информация, что и в ближайшие 2-3 дня обстрелы со стороны украинских вооруженных формирований усилятся», — написал Пушилин.

