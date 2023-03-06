Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:51, 6 марта 2023Россия

Российские войска уничтожили свыше 160 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны заявило об уничтожении свыше 160 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Российские войска за сутки уничтожили свыше 160 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом в понедельник, 6 марта, журналистам сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что боевые действия на данном направлении проводились силами подразделений группировки войск «Центр». Противник, добавили в оборонном ведомстве, базировался в районах населенных пунктов Ямполовка в Донецкой народной республике (ДНР), а также близ Червоной Дибровы в Луганской народной республике (ЛНР).

«Потери противника за сутки на данном направлении составили свыше 160 военнослужащих, один танк, три боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин, три автомобиля и одна боевая машина РСЗО "Град"», — пояснили в министерстве.

Материалы по теме:
«Что, пацаны поедут, а ты нет?» Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
«Что, пацаны поедут, а ты нет?»Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
24 ноября 2022
«Важно доказать заболевание» Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
«Важно доказать заболевание»Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
29 сентября 2022
«Люди стоят и смотрят в небо» Как живет Белгород — город на границе спецоперации
«Люди стоят и смотрят в небо»Как живет Белгород — город на границе спецоперации
19 октября 2022

Накануне официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что Вооруженные силы России уничтожили «Град» и 150 украинских солдат на краснолиманском направлении.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
В Кремле пообещали не допускать повторения событий в Брянской области
Подельника предполагаемой убийцы Дугиной оставили под арестом на шесть месяцев
США отправили способный нести ядерное оружие бомбардировщик в Корею
Путин поговорил с президентом Ирана
Российские войска уничтожили более 220 солдат ВСУ на одном направлении
Российские ПВО сбили под Донецком украинский истребитель МиГ-29
В Минобороны отчитались о сбитом украинском самолете Су-27 и вертолете Ми-8
Российские войска нанесли поражение подразделениям ВСУ на двух направлениях
В ЛНР сочли сдачу Артемовска Украиной неизбежной и скорой
В подмосковном Домодедово задержали мужчину в камуфляже с гранатой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.