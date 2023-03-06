Российские войска уничтожили свыше 160 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны заявило об уничтожении свыше 160 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении

Российские войска за сутки уничтожили свыше 160 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом в понедельник, 6 марта, журналистам сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что боевые действия на данном направлении проводились силами подразделений группировки войск «Центр». Противник, добавили в оборонном ведомстве, базировался в районах населенных пунктов Ямполовка в Донецкой народной республике (ДНР), а также близ Червоной Дибровы в Луганской народной республике (ЛНР).

«Потери противника за сутки на данном направлении составили свыше 160 военнослужащих, один танк, три боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин, три автомобиля и одна боевая машина РСЗО "Град"», — пояснили в министерстве.

Накануне официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что Вооруженные силы России уничтожили «Град» и 150 украинских солдат на краснолиманском направлении.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.